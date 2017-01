Cameroun: Henri Dikongue illumine le gala CAP lors de sa traditionnelle fête de la Saint Sylvestre à Roissy en France

L'opposition a vu rouge face au propos du président Paul Biya dans ses vœux de Nouvel An sur un Cameroun… Plus »

Le CAP: Convergence Action et Perspective ayant pour but de soutenir à travers l'éducation la jeunesse africaine dans plusieurs domaines. Vivez comme si vous y étiez la prestation scénique de l'artiste Henry DIKONGUE.

C'est à l'occasion de sa traditionnelle fête de fin d'année que l'artiste Henri DIKONGUE a, une fois de plus sublimé le gala CAP de son grand art: La musique. Tout ceci pour le bonheur des 250 convives qui ont fait le déplacement pour le MARIOTT Roissy Charles de Gaules. La quasi totalité de son répertoire passé au crible et en live. Ce qui a d'ailleurs permis à Gaston KELMAN de lui passer le flambeau de l'excellence africaine estampillé CAP.

