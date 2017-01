Afrique: Africa Code Week 2016 - Le pays remporte la 2nde place sur 30 nations africaines

La seconde édition de Africa Code Week - ACW - s'est tenue du 17 au 23 octobre 2016 dans 30 pays africains y compris au Cameroun. Cette semaine avait été précédée en Avril par la première vague de la formation des formateurs - Train The Trainers: TTT- avec l'appui technique, logistique et pédagogique du MINEFOP du MINPOSTEL et de SAP le Leader mondial du progiciel de gestion.

En amont une délégation de haut niveau de SAP promoteur d'ACW composée de Claire Gillissen-Duval, Frédéric Massé et Jérome Monteu Nana avait été reçue à Paris par Monsieur Jean Joseph Atangana, Ministre Conseiller auprès de l'Ambassade du Cameroun. Le but de la rencontre était d'édifier Monsieur le Ministre Conseiller sur les tenants et aboutissants de cette initiative panafricaine ses enjeux pour la jeunesse camerounais. Les doléances de la délégation furent entendues les recommandations transmises aux autorités camerounaises à Yaoundé. Cette démarche allait porter ses fruits dans les mois qui suivaient.

Yaoundé le siège des institutions étatiques camerounaises abritait au Centre de Formation du MINEFOP sis à la rue CEPER la première vague de TTT sous la haute supervision du Secrétaire Genéral du MINEFOP himself sous haute instruction du Chef du département ministériel.

Au mois d'octobre sur instruction du MINESEC, l'Inspecteur général des enseignements d'Informatique, Dr. Eric Zobo regroupait autour de lui dans les enceintes du Lycée Bilinge d'Essos à Yaoundé plus de

Enseignants d'informatiques des Lycées et collèges de Yaoundé et environ pour une seconde TTT sous l'encadrement pédagogique de Jérome Monteu Nana Expert SAP et Lead Ambassador ACW pour le Cameroun et Master Instructor assisté de Gabriel Monkam Informaticien camerounais basé à Douala.

Leukoua Sonia de Life Builders, Experte en Gouvernance et Management publique n'allait ménager aucun effort afin de garantir une organisation digne et à la hauteur de l'évenement.

Du coté de Douala et environ, ce fut Mr. Tobias Oyugi, Directeur de "The Bridge International School" sis à Bonamoussadi de concert avec le promoteur de ladite institution qui abrita le TTT. C'est ainsi que les enseignants des Lycées et Collèges de Douala seront formés afin de prendre le relais dans leurs établissements respectifs pendant la semaine panafricaine du Code.

Appuyé dans le déploiement sur le terrain par deux ingénieures informaticiennes Rentsch Christelle et Kamdem Reyne bénévoles en service chez SAP respectivement à Paris et à Walldorf, ces diaporés en compagnie de Jérôme Monteu Nana épauleront les enseignants de la zone de Douala et environ dans l'initiation des jeunes dans plusieurs établissements scolaires.

Au terme de cette seconde édition c'est plus de 62.000 jeunes apprenants qui furent initiés au code sur l'étendue du territoire national camerounais. C'est cet engagement

sans aucune compensation financière et axé essentiellement sur le bénévolat qui conduira le Cameroun sur le podium à la clôture de cette édition d'ACW. Vivement que cet apprentissage continue dans les établissements d'enseignement secondaire et qu'en 2017, le Cameroun rafle la première place sur le continent.

Merci à SAP, promoteur de ACW, aux bénévoles aussi bien du bercail que de la diaspora, aux institutions publiques et privées ayant soutenus l'initiative. Un merci particulier aux vaillants enseignants d'informatique ainsi qu'aux responsables d'établissements qui ont cru et à qui les résultats ont donnés raison.

A tous je souhaite une bonne et heureuse année 2017 et rendez-vous en octobre 2017 pour la 3ème édition de Africa Code Week sur le continent africain. web: www.africacodeweek.org

www.facebook.com/acwcameroon/