Afrique: Italie - Révolte dans un centre de migrants

Ils s'en sont pris aux installations, ont séquestré le personnel et n'ont concédé à faire baisser la tension qu'après d'âpres négociations menées par les carabiniers (gendarmes). L'ébullition a donc été résorbée sur place, mais a gagné en ampleur dans la classe politique. « Reconduction immédiate aux frontières pour les meneurs !», a réclamé le président de la Ligue du Nord de la région, Luca Zaia. « Nous ne sommes plus chez nous, mais en Afrique », a protesté une habitante dénonçant la trop grande concentration des migrants dans un petit bourg.

« Entre l'appel reçu à 12h48 et l'arrivée sur poste de l'ambulance et les premiers soins, il s'est très exactement écoulé 20 minutes », a dit le service des secours. Il affirme avoir trouvé la jeune femme déjà en arrêt cardiaque, ce qui a obligé au massage cardiaque et au recours à un masque à oxygène. Tout cela s'est révélé vain, soutiennent infirmiers, médecins et médecin-légiste ayant pratiqué l'autopsie plus tard. « Des bobards ! », ont répliqué les demandeurs d'asile déchaînés.

Cette mort a mis en ébullition tout le centre d'accueil des migrants de Cona, près de Venise, au centre nord de l'Italie. Car pour les 1400 demandeurs d'asile qui y sont hébergés la mort de l'Ivoirienne serait la conséquence, dans une région totalement gagnée au parti xénophobe de la Ligue du Nord, à des relents racistes. Ils affirment que les secours ont mis très longtemps à venir et que quand l'ambulance est arrivée, il n'y avait plus grand-chose à faire. « Faux ! », répondent les secouristes du 118, le numéro des urgences en Italie.

