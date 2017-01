Cameroun: Nouvel an - Jour de paix, jour de Marie

L'opposition a vu rouge face au propos du président Paul Biya dans ses vœux de Nouvel An sur un Cameroun… Plus »

Et en prenant Marie comme modèle en cette nouvelle année, Mgr Jean Mbarga pense que c'est jeter la lumière dans les ténèbres des vies humaines grâce à sa parfaite et inséparable connexion avec son fils. L'archevêque a aussi suggéré aux fidèles de l'archidiocèse d'avoir chacun, son effigie à la maison, comme ils ont celle du Christ. Il a instauré une prière de paix à toutes les messes dominicales dans la circonscription religieuse dont il est responsable.

Elle est la génitrice du Prince de paix et étant au service des desseins de l'homme, elle propose un idéal de famille. Quand Marie intercède auprès de son fils, notre avocat auprès de Dieu, les résultats sont toujours au-delà des attentes et la famille humaine, comme celle divine, devient une source intarissable de grâces, a expliqué l'officiant. « Quand Marie est là, la famille rayonne. Quand elle est avec nous, nous sommes debout. Ses apparitions sont des invitations pour élargir le cercle familial au-delà du noyau biologique et instaurer la paix », a insisté l'archevêque. A Nsimalen, la fête de l'An a été la fête de l'unité avec la parenté divine.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune.

