Burkina Faso: Comment «se décalaminer» après les fêtes

Noël, réveillon du 31, sans oublier les mariages et baptêmes par ci par là. Le moins qu'on puisse dire est que l'organisme «trinque» bien pendant les fêtes : excès de sucres, de graisses, de sel, parfois d'alcool, manque de sommeil...

Conséquence, les lendemains de fêtes ne sont pas toujours faciles à gérer. Quelques conseils, trucs et astuces pour décalaminer et débuter l'année en pleine forme.

Pendant les fêtes, on est généralement sans retenue. On consomme beaucoup de graisses et de calories. La priorité les jours qui suivent ces excès de fêtes est donc de prendre des aliments très digestes ; de boire et de se remettre au sport. Vite, il faut récupérer.

Des aliments digestes : il s'agit de consommer surtout des aliments peu gras pour faciliter la digestion. En la matière, les aliments riches en eau (soupes et bouillons, fruits et légumes frais) sont conseillés.

Pour les protéines, d'origine animale, il est préférable d'opter pour le poisson blanc, cuit ou grillé, sans sauce, graisse ni acide.

On pourra également augmenter sa consommation de crudités ou de légumes vapeur pour faire le plein de vitamines et de minéraux. Leur apport en fibres est également intéressant pour favoriser un transit optimal et sain.

Dans notre contexte, on peut aussi choisir de consommer des plats traditionnels, notamment le tô accompagné de sauces potassées pour éliminer les toxines.

Les aliments à proscrire les lendemains de fêtes sont, entre autres, le fromage, le beurre, la crème, les viandes grasses, la charcuterie, les fritures et les pâtisseries.

En cas de maux d'estomac dus à des repas trop riches, on pourra prendre du bicarbonate de sodium, à raison d'une cuillerée à café dans un verre d'eau froide.

Boire beaucoup : Il faut s'hydrater. Après les fêtes, on doit pouvoir faire une pause avec les boissons alcoolisées et à sucres et boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau permet d'éliminer les toxines, de rincer l'organisme et de laver les reins.

Si vous appréciez le thé vert ou les infusions, n'hésitez pas à en consommer à volonté. Par contre il faut éviter les boissons acides comme les sodas. Il existe aussi une astuce de grand-mère qui est très efficace pour purifier l'organisme : le citron ; en effet, un jus de citron frais dilué dans un peu d'eau tiède le matin exerce une action stimulante sur la vésicule biliaire ; en plus, le citron tamponne bien l'acidité de l'organisme.

On peut consommer cette boisson au réveil, puis dans l'après-midi. Sa teneur en vitamine C stimule aussi l'énergie, et aide à se défendre contre les infections saisonnières.

Du sport : l'après-fête, c'est aussi la sensation de fatigue, de lourdeur, de gueule de bois... Le sport peut aider à déstresser et à se sentir en pleine forme. En pareil moment, la marche est la mieux indiquée.

Elle permet de s'aérer et de brûler quelques calories. Il est primordial de marcher au minimum 30 minutes par jour pour faire bouger nos liquides. La récupération n'en sera que meilleure, en plus du sommeil. Alors pas une minute à perdre !