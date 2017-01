Cameroun: Ananga Messina à la foire d'Ebolowa

A Ebolowa, les 20, 21 et 22 décembre, le rendez-vous agropastoral a donné aux familles l'opportunité de se ravitailler en vivres frais.

Vitrine de la production locale. La 7e édition de la Foire agropastorale régionale du Sud a offert donc, pendant trois jours, un plateau de vivres frais et variés, fruit d'une année intense de dure labeur des producteurs. Ce grand rendez-vous annuel du monde rural a été présidé par Clémentine Ananga Messina, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader). Cette grande fête du monde rural a permis, aux producteurs de la région du Sud, selon Simon Alain Messi, délégué régional du Minader, de promouvoir leurs produits agropastoraux, et de valoriser les seigneurs de la terre.

Elle a pour objectif de servir de ferment, pour une production agropastorale soutenue. Il s'est agi également d'encourager les producteurs méritants, pour les efforts accomplis. Mais encore et surtout, de mettre à la disposition des ménages davantage de produit alimentaires à très bon prix à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et par le fait que le paysan était à l'honneur et, pour que cet élan demeure, le ministre délégué auprès du Minader a remis aux acteurs de la production qui se sont distingués différents prix constitués, pour la plupart, du petit outillage agricole.

Quant à la foire-exposition, on a pu y découvrir des bananes-plantains, des produits des racines et tubercules en passant par les produits de l'élevage et des pêches, et des produits issus de la transformation, une véritable rivalité pour les 300 exposants venus des quatre départements de la région. L'occasion a permis aux populations venues nombreuses, d'emporter très vite ces quelques produits exposés. Et au final, l'on a constaté que les quantités ont été insuffisantes au regard des besoins. La prochaine édition apportera certainement des améliorations en termes de quantités.