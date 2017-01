Ile Maurice: Jusqu'à Rs 10 000 pour la rentrée

Après les célébrations de la Noël et du Nouvel An, c'est à présent la rentrée scolaire qui est à l'agenda des familles mauriciennes. Une rentrée très spéciale cette année car elle marque le début du Nine-Year Schooling (NYS).

Elle est prévue pour le 10 janvier, alors que les admissions en grade 1 (équivalent du Standard 1) et grade 7 (équivalent de la Form 1) se feront le lundi 9 janvier.

Parmi les fournitures à acheter pour la rentrée des classes sont les uniformes, les manuels, les chaussures neuves, entre autres.

Mais combien ça coûte, cette rentrée ? L'express a fait le tour des commerces incontournables, dont Omarjee, les Éditions de l'océan Indien, Antara Bookshop ou encore Jinchi, pour obtenir des réponses.

Primaire

Grade 1- Grade 3 (équivalent des Std 1-3) : C'est la tranche d'âge où les parents dépensent le moins pendant la vie scolaire de leurs enfants. En effet, la plus grosse part du budget est allouée à l'achat de l'uniforme, des chaussures et du cartable.

Quant aux manuels scolaires, ils sont imprimés par le gouvernement et sont gratuits. Mais il ne faut pas oublier les frais du van scolaire ; c'est le moyen de transport privilégié par les parents.

Grade 4-Grade 6 (équivalent des Std 4-6) :

Les frais de scolarité augmentent légèrement à partir du grade 5. Notamment à cause des leçons particulières qui débutent.

Selon des parents contactés par l'express, les frais des leçons particulières pour les grades 5 et 6 se situent entre Rs 350 et Rs 500.

En ce qui concerne la part du budget allouée au transport, le prix mensuel du van scolaire est d'environ Rs 500, indique l'Association des vans scolaires.

Secondaire

Grade 7-Grade 9 (équivalent des Forms I-III) :

Les dépenses plus importantes débutent dès la première année au collège. Outre l'achat des manuels scolaires, les parents doivent dépenser beaucoup plus pour les uniformes et autres accessoires exigés par l'institution scolaire.

Grade 10-Grade 13 (équivalent de la Form IV - HSC) :

La fin du cycle scolaire au secondaire est également la plus coûteuse pour les parents. Surtout avec les frais des leçons particulières pour chaque matière et ceux des manuels.

Écoles ZEP. Les poches de pauvreté redéfinies

Le concept de Zone d'éducation prioritaire (ZEP) subit une refonte, presque 14 ans après son introduction. Ainsi, la ZEP 2 sera introduite dès cette année avec son lot de changements, dont la redéfinition des zones de pauvreté...

«La ZEP 2, c'est tout un programme. Le Community Schooling en fera partie», fait-on valoir dans les milieux concernés. Les autorités ont l'intention de s'attarder sur les «carences» des élèves, dont les problèmes au niveau des langues.

La pédagogie sera revue. «L'interactivité et des techniques plus visuelles seront privilégiées. Le Continuous Development Programme pour enseignants et chefs d'établissement devrait également se poursuivre.»

Au ministère de l'Éducation, on souligne que la ZEP 2 visera également à rendre les écoles de cette catégorie plus accueillantes. La pédagogie sera repensée de sorte à incorporer une «brain-based education».

L'apport des parents sera intégré avec le Community Schooling. En effet, à travers ce concept qui existe déjà dans quelques écoles, les parents seront invités à participer activement au programme scolaire.

«Malgré tous les efforts des professeurs, si les parents, à la maison, ne s'intéressent pas à ce que font leurs enfants, cela découragera les élèves.»

Le Community Schooling devrait permettre de prendre à bord les parents et créer un réseau avec tous les partenaires qui pourraient apporter leur contribution.

Le nombre d'écoles ZEP restera-t-il inchangé ? Dans les milieux éducatifs, plusieurs sources estiment que certaines écoles primaires, telles que Bois-des-Amourettes, n'ont plus leur place dans ce système.

Au niveau des autorités, l'on soutient que les poches de pauvreté seront bien redéfinies. «À l'époque, les écoles étaient choisies surtout par rapport à leur performance.

Nous voulons inclure plus de régions défavorisées dans la ZEP 2», souligne-t-on. Quelques exemples d'écoles qui pourraient être incluses ? L'école primaire du Morne, La Gaulette ou encore celle de Palmar.