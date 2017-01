Maroc: Tour d'horizon de l'état de l'économie marocaine à fin 2016

Si le Maroc produit seulement une vingtaine de films par an, le pays reste une destination privilégiée… Plus »

Le CMA aborde également la question de la relance de la croissance dans ses volets restructuration, diversification et efficience, soulignant que les analyses portant sur la croissance à moyen terme au Maroc font état d'un écart important par rapport à la trajectoire potentielle, estimé à plus deux points en moyenne.

Le CMC braque également ses projecteurs sur les taxes parafiscales, une source importante de financement des dépenses de l'Etat, et pose la question de savoir si ses redevances ont une assise juridique fiable et si leur rôle économique ne nuit pas au fonctionnement normal des activités économiques.

En ce qui concerne le phosphate et ses dérivés, plombés par une conjoncture difficile depuis trois ans, le CMC note que 2015 a été caractérisée par un léger redressement de ces produits mais pensent que « le Maroc doit d'abord consolider les acquis pour mieux négocier l'avenir tout en valorisant ses ressources naturelles et en tenant compte des enjeux environnementaux qui s'imposent aujourd'hui à tous avec force ».

L'investissement, qui joue un rôle déterminant dans la croissance économique au Maroc, est également au centre de ce spécial qui pose un certain nombre de questions : comment a-t-il évolué ces dernières années ? Quels sont les principaux acteurs de cet investissement ? Quelle est sa répartition sectorielle ? Comment se présente sa qualité en termes d'impact sur la croissance et la dynamisation de l'économie en général ? »

La hausse des cours de pétrole, les paradoxes de l'investissement au Maroc, la conjoncture internationale défavorable dans laquelle évoluent le phosphate et ses dérivés, le système financier marocain et sa capacité de résilience aux chocs systémiques, les taxes parafiscales et les prélèvements sans assise juridique ni raison économique. Tels sont les principaux points abordés dans ce spécial qui s'est aussi intéressé à la relance de la croissance, braquant notamment ses projecteurs sur la restructuration, la diversification et l'efficience.

