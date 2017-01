Sénégal: Le ministère de l'Economie ambitionne de collecter plus de recettes en 2017 (SG)

Cette confiance se traduit aussi par les évaluations positives des bailleurs de fonds et les capacités d'endettement qui offrent d'excellentes perspectives aux émissions sénégalaises de titres publics sur les marchés financiers et boursiers, a ajouté le ministre.

"La communauté internationale reconnaît les efforts que nous déployons pour améliorer la qualité de nos politiques publiques, la transparence de la gouvernance, notamment économique et la promotion de la culture de la performance", a pour sa part souligné le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ.

"Notre objectif est de collecter plus d'impôts à moindre coût, tout en sécurisant les recettes fiscales et budgétaires qui devraient croître plus vite que le Produit intérieur brut (PIB) réel", a dit Cheikh Tidiane Diop.

Dakar — Le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan projette de collecter plus d'impôts à moindre coût en 2017, a indiqué son secrétaire général, Cheikh Tidiane Diop, mardi, lors d'une cérémonie de présentation de vœux.

