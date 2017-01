Congo-Kinshasa: Que de désaccords sur un Accord

- Une majorité qui signe sous réserves et qui dénonce un manque d'«inclusivité» ;

- Des arrangements particuliers, autrement dit un accord dans l'Accord, sur lesquels il faut encore s'entendre ;

- Le Front pour le respect de la Constitution - le Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba en tête- qui n'a même pas signé ainsi que les membres du tout-nouveau gouvernement de Sami Badibanga, pour qui ça pourrait être la fin forcée des haricots ;

- Des bagarres qui commencent déjà au sujet du Comité de suivi, initialement attribué à Etienne Tshisekedi, mais que le pouvoir récuse parce que le vieux sphinx de Limété serait à la fois juge et partie ;

Arrêtez, n'en ajoutez plus. Avec autant de couacs, de dissonances et de cacophonie, on se demande si un accord a été signé en République démocratique du Congo (RDC).

Et pourtant, après avoir ramé comme des galériens, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) avaient fini par arracher aux différentes parties ce qui semblait être la clé pour sortir de la crise dans laquelle le pays est englué depuis de longs mois.

On revoit encore Lambert Mendé, l'inénarrable ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, s'extasier littéralement sur la capacité des Congolais à trouver des solutions à leurs propres problèmes.

Quelques jours après, c'est le boutefeu qui veut détricoter le texte si laborieusement tissé et qui prévoyait, entre autres, de ramener les élections générales d'avril 2018 à décembre 2017 et surtout l'impossibilité pour le président Joseph Kabila de se représenter à l'issue de cette transition, et l'impossibilité de modifier la Constitution durant cette année «de bonus».

N'était-ce pas là le nœud gordien du problème quand les tranchants des prélats avaient réussi un miracle inespéré ? Or voilà que tout le monde semble freiner des quatre fers alors que l'encre qui a servi à parapher le document a à peine séché.

Les voilà de nouveau repartis pour des rencontres au cours desquelles l'on va encore discutailler et ergoter sur les détails, tant et si bien que le plus dur ne serait pas d'avoir arraché l'accord, mais de le mettre en application.

En effet, trois jours après l'Accord du 31 décembre, un premier contact dans le sens de déterminer les modalités de sa mise en application était prévu hier mardi.

Allez savoir si ce n'est pas Mobutu light qui continue de tirer les ficelles depuis son palais de la Nation parce qu'il n'a pas encore fait le deuil de ses ambitions de demeurer au pouvoir.