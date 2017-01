Afrique du Nord: Jackie Chan en tournage dans le pays

C'est parti pour deux semaines et 8800 km vers Buenos Aires, par-delà la haute montagne bolivienne, pour le Dakar… Plus »

Rappelons, par ailleurs, que l'Académie des Oscars avait remis un prix d'honneur à Jackie Chan, à Los Angeles, en novembre dernier. Cette récompense, qui fait l'objet d'une cérémonie à part entière indépendante de celle organisée chaque année au mois de février, honore des acteurs et actrices pour l'ensemble de leur carrière, ainsi que pour leur contribution à l'industrie du cinéma. Une récompense symboliquement importante et porteuse de sens quand on sait que le tout premier a été décerné à Charlie Chaplin, en 1929, "pour sa polyvalence et son génie à jouer, écrire, mettre en scène et produire Le Cirque".

Si le Maroc produit seulement une vingtaine de films par an, le pays reste une destination privilégiée pour le cinéma international et surtout quand il s'agit de tourner un film où la scène se déroule dans un pays du Moyen-Orient.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.