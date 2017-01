Algérie: Alger - Arrestation d'une femme en possession de plus de 500 comprimés psychotropes

Parmi les objets volés retrouvés chez les cambrioleurs, le communiqué a notamment cité un ordinateur portable, un appareil photo numérique, un démodulateur numérique, des montres, des bracelets et des bagues (métal jaune et blanc) et une bouteille de boisson alcoolisée.

La mise en cause a été arrêtée dans la circonscription administrative de Rouiba suite à la fouille de son véhicule qui a permis de découvrir en sa possession 530 comprimés psychotropes et un montant de 7000 dinars algériens, ont précisé les services de la sûreté de wilaya d'Alger dans un communiqué publié mardi.

Alger — Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté récemment une femme en possession de plus de 500 comprimés psychotropes à Rouiba et démantelé une association de malfaiteurs spécialisée dans le cambriolage de maisons dans la capitale.

