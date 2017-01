Congo-Kinshasa: Recherche d'inclusivité - La majorité présidentielle scrute la possibilité d'un troisième dialogue

L'objectif de la plate-forme présidentielle, selon ses membres, est d'obtenir un plus large consensus pour éviter toute contestation à venir.

L'inclusivité de l'accord du Centre interdiocésain est au menu des discussions de ces dernières heures. La majorité présidentielle (MP) qui semble en faire son cheval de bataille entend aller jusqu'au bout de la logique en scrutant toutes les voies pouvant conduire à une véritable inclusivité, gage de paix et de stabilité du pays. Cette composante qui avait signé sous réserve l'accord du Centre interdiocésain estime que ce compromis politique n'a pas rencontré les desiderata de son autorité morale qui vise plus d'inclusivité dans la recherche des solutions du pays. Il s'agit de réunir tous les Congolais dans un compromis censé s'appliquer à tout le monde. En tout cas, à la majorité présidentielle, c'est avec un désintérêt manifeste qu'on regarde l'accord du Centre interdiocésain qui, du point de vue de ses membres, n'aura pas résolu le problème d'inclusivité qui demeure entier.

Alors, pourquoi avoir signé sous réserve ? « Cela marque le refus poli de la majorité présidentielle et par respect aux évêques catholiques », explique-t-on. «La majorité présidentielle pense que l'accord du Centre interdiocésain est encore plus non inclusif que celui de la cite de l'Union africaine. La majorité présidentielle a constaté avec beaucoup de soucis que la Constitution de la République démocratique du Congo a été violée au Centre interdiocésain, notamment son article 5 », commente Joseph Kokonyangi, le secrétaire général adjoint de la MP. Et d'ajouter que la MP ne se sent pas totalement concernée par le compromis politique du Centre interdiocésain.

Ce cadre de la majorité a, au cours d'une récente intervention médiatique, déclaré que la plate-forme présidentielle ne voyait pas d'inconvénient qu'un troisième dialogue plus inclusif soit convoqué afin d'obtenir une adhésion plus large des Congolais autour d'un compromis politique censé les gérer durant la transition. « Cette inclusivité n'ayant pas été rencontrée, la MP dit être prête à aller de forum en forum pour réussir à mettre tout le monde d'accord », a-t-il indiqué ajoutant que cela n'est pas impossible. D'où demande-t-il à la Cenco d'associer toutes les confessions religieuses afin d'embrayer sur cette nouvelle quête d'inclusivité.

Plus tranchant, le ministre de la Communication et Médias atteste qu'il se pose un sérieux problème d'inclusivité de l'accord du 31 décembre. Selon lui, on n'est pas encore sorti de l'auberge car le grief fondamental fait à l'accord du 18 octobre n'a pas été rencontré au Centre interdiocésain. Lambert Mende fait, en effet, observer qu'une frange importante de l'opposition en l'espèce le Front pour le respect de la Constitution ainsi qu'une partie importante de l'opposition politique ayant pris part aux discussions n'ont pas apposé leurs signatures dans le texte final de la nuit de la Saint-Sylvestre.