Congo-Brazzaville: Commémoration - La fondation Marien / Ngouabi pour l'enfance se souvient de la date du 31 décembre 1938

Outre sa modestie, les enfants Ngouabi se souviennent encore des idéaux panafricanistes et de la sympathie de leur père. « Nous avons la charge d'honorer sa mémoire et de se comporter comme lui. Le Congo était le centre des pays indépendants (Angola, Namibie ... ) Pour moi, c'est un pacificateur. Il était contre le tribalisme », a commenté Dominique Ngouabi.

« Je fus l'un de ces agents de sécurité pendant neuf ans , le temps qu'il est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Chaque fois quant il commémorait son anniversaire, il nous faisait appel moi et ma femme. Donc, il était très populaire et il a aimé tout le monde. J'ai fait beaucoup de voyages avec lui mais je n'ai pas rencontré un président qui ose manger dans la même assiette que ces agents de sécurité. Même mort, sa mémoire reste vive dans l'esprit de tous et surtout de ceux qui l'ont côtoyé », a indiqué Octave Jean de Dieu Ondzaguis, capitaine des FAC à la retraite.

Présent à cette cérémonie, les enfants venant des orphelinats, les amis, enfants du défunt président et quelques collaborateurs, ont témoigné la sympathie et l'altruisme de Marien Ngouabi.

Selon les responsables de cette Fondation, ce geste est une reconnaissance des œuvres de charité et la modestie qui caractérisaient l'illustre disparu. « Il avait l'habitude de réunir les enfants venant de différents horizons à l'Etat-major où il vivait. Le 31 décembre étant la date de naissance du président Marien Ngouabi, nous sommes ici au stèle pour commémorer cet aniversaire. Il a vécu pendant plusieurs années en face du lieu où nous sommes et le lieu est approprié pour que nous fêtons sa naissance », a indiqué Marie Thérèse Ingoba Bidoulo, présidente de ladite Fondation.

