Congo-Kinshasa: Sant'Egidio satisfaite pour l'accord politique signé

La communauté catholique romaine, bien impliquée dans les médiations de paix en Afrique, se dit rassurée par la sortie de crise au Congo.

Unique voie possible pour le futur de la République démocratique du Congo (RDC); une espérance de stabilité pour la région des Grands lacs. C'est ainsi qu'a réagi lundi à Rome la Communauté catholique Sant'Egidio. Cette ONG, indépendante du Vatican mais proche des canaux officiels de la hiérarchie de l'Église catholique, a favorablement accueilli l'accord politique global et inclusif signé samedi à Kinshasa. Pour elle, il trace le scénario de la vie politique au Congo d'ici aux élections prévues dans le courant de cette année 2017.

Au Vatican comme dans les milieux humanitaires à Rome, on suivait avec inquiétude le raidissement de la situation politique congolaise à l'approche du 19 décembre 2016 qui marquait le terme du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. À plusieurs reprises, le pape François a appelé la classe politique congolaise à privilégier le bien commun et la paix et à sortir des égoïsmes. Recevant à Rome la hiérarchie de la conférence épiscopale, il a encouragé les évêques congolais dans la médiation entamée le 8 décembre.

La Communauté Sant'Egidio souhaite que toutes les parties signataires, à savoir gouvernement, oppositions et représentants de la société civile, puissent fidèlement s'en tenir aux engagements souscrits pour le bien du Congo et de son peuple. Elle dit manifester une appréciation particulière de l'action de la conférence épiscopale, qui a su gérer une « pas facile médiation », en se faisant la porte-parole des aspirations de paix qui montent de la population, et en accueillant favorablement les pressentes invites du pape François à parvenir à des résultats concrets.