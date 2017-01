Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Arnaud Ndenguet sollicite le soutien des autorités compétentes pour l'essor du sambo

Par ailleurs, Arnaud Ndenguet a signifié que cette année, le sambo entend poursuivre la mise en place des communautés au niveau des départements où les clubs existent. Parlant des perspectives de 2017, Arnaud Ndenguet laisse le public découvrir. Toutefois, il a indiqué que ce qui fait que le Sambo ne soit pas reconnu au grand public sportif congolais, c'est parce que la structure n'avait pas encore une commission multimédia. « Nous venons de mettre en place ce comité dont l'action démarre en début du mois de janvier. Le souhait est de voir ce sport se développe et de mettre en place l'ensemble des stratégies qu'il faut pour aboutir aux résultats attendus », a-t-il ajouté. Rappelons que le Sambo est un art martial russe qui englobe cint arts martiaux, à savoir le judo, l'aïkido, le karaté, la lutte et la boxe. Il a des règles qui le régissent.

Notons que depuis la mise en place des instances de cette commission nationale ad hoc à Pointe-Noire, la structure a organisé juste un championnat départemental en 2015 avec la participation de huit clubs. « En 2016, nous n'avions pas organisé des activés pour la simple raison que nous avions des budgets un peu limité. Ce que nous avions fait en 2015 ne nous a pas permis d'organiser une activité au niveau national. C'est pourquoi j'invite les autorités à nous aider et à nous accompagner dans cette démarche afin de nous permettre de bâtir les stratégies nécessaires pour avancer avec beaucoup de fierté. Mais, même si nous n'avions pas organisé l'évènement l'année dernière, nous avions consacré ce temps à travailler et vous aller voir cela se concrétiser en 2017 », a-t-il assuré.

Mise en place à Pointe-Noire en 2015, la commission ad hoc du sambo éprouve quelques difficultés de fonctionnement. Pourtant les pratiquants congolais de cette discipline participent chaque année aux compétitions internationales et africaines. En 2015, le Congo a même remporté une médaille d'argent à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Casablanca au Maroc, en 2016 le Congo a pris part à la même compétition au Niger et à la Coupe du monde en Bulgarie mais les Congolais sont rentrés sans médaille. «Au niveau international, nous participons chaque année à la Coupe d'Afrique des nations. Hormis la CAN, nous recevons chaque année des invitations au niveau mondial. Mais comme nous ne sommes pas une fédération, nous n'avons pas la possibilité d'emmener plusieurs athlètes en compétition. C'est par mes propres moyens ou des aides qu'on arrive à envoyer un ou deux athlètes », a dit Arnaud Ndenguet.

