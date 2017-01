Congo-Brazzaville: Message de voeux du chef de l'Etat - Les acteurs politiques donnent leurs commentaires

Le président a bien parlé de la rigueur et de la vérité, mais là aussi il n'a rien dit à propos des ministres et autres responsables qui ne cessent de piller l'argent du pays. Les Congolais attendaient que le chef de l'Etat prononce des mesures disciplinaires sévères à l'égard de ces pilleurs des deniers publics.

J'ai suivi avec attention et intérêt le discours du président de la République. J'ai pu retenir deux points essentiels : de la rupture, nous sommes passés à la vérité et à la rigueur.

Elle est un lieu du rassemblement de toutes les filles et fils de la nation, havre où sont accueillis, dans la paix, la sécurité, la cohésion et l'unité de tous, les citoyens du Congo.

Vérité et rigueur parce que des mesures économiques plus fortes, seront mises en œuvre afin d'accélérer les réformes prévues par son projet de société, « La Marche vers le développement ».

Le président de la République a fait un discours qui colle au contexte actuel, et qui place chacun de nous face à ses responsabilités. Il a décrété que 2017 sera une année de la rigueur et de la vérité.

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso a rendu public, le 31 décembre dernier, son traditionnel message de vœux à la Nation, au titre de l'année 2017. A l'image des messages précédents, celui de cette année suscite aussi des commentaires. Nous publions ceux de Serge Michel Odzocki, porte-parole du PCT et député de la deuxième circonscription d'Ewo et d'Anguios Nganguia Engambé, président du Pati pour l'action et la République (PAR Mâ).

