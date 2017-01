Congo-Kinshasa: Fragile espoir de redressement de la courbe économique en 2017

Globalement, il y a eu une révision à la baisse des prix des matières premières (cuivre, cobalt, or, pétrole, etc.) de plus de deux tiers, entraînant une faible mobilisation des recettes intérieures. Plusieurs sociétés extractives ont choisi de réduire leurs activités pour éviter de multiplier les pertes. Au niveau des recettes pétrolières, une tendance baissière est enregistrée depuis 2014. En effet, les chiffres de 2015 indiquaient déjà une réalisation de 42 %, contre 84 % au cours de l'exercice précédent.

Pour autant, la RDC n'est pas totalement sortie de la zone rouge, après le ralentissement de l'activité économique des pays émergeants, notamment la Chine, qui a occasionné la chute des cours mondiaux des matières premières et ses effets néfastes sur les revenus générés par les secteurs minier et pétrolier. Dans le domaine du cuivre par exemple, le pays étant le premier producteur en Afrique, la production cumulée des 3 premiers trimestres 2016 a baissé de 10 % par rapport à l'exercice 2015.

