Congo-Kinshasa: Transparence - L'Itie Congo attend le validateur indépendant

Un cadastre minier pétrolier performent et à jour devrait être mis en place pour permettre aux investisseurs nationaux et étrangers d'avoir accès aux informations relatives aux permis qu'ils souhaitent acquérir.

Rappelons que c'est à l'issue de la 22e session du conseil d'administration international de l'Itie, tenu à Oslo en Norvège en 2013, que le Congo a été déclaré pays conforme. Pour maintenir cette position, le pays avait été invité en 2016, à appliquer quelques réformes inscrites dans la norme de 2016. Il s'agissait de la transparence non seulement dans le domaine fiscal, mais sur toutes la chaîne de valeur du secteur extractif notamment la gestion de la production, la collecte des recettes issues des ressources extractives et les payements sociaux.

« Le statut de conformité d'un pays est ré-analysé tous les deux ou trois ans. A partir de janvier, non seulement le comité exécutif, mais l'ensemble des parties prenantes à cette initiative et en premier lieu le gouvernement, devra faire en sorte que nous puissions réussir avec brio ce processus de validation. Nous souhaitons obtenir des résultats satisfaisants », a indiqué le président du comité exécutif de l'Itie au Congo, Florent Michel Okoko, à l'issue d'une session du comité exécutif, tenue le week-end dernier à Brazzaville.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.