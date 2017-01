Congo-Brazzaville: Message de vœux du chef de l'État - Réaction de Christian Didas Bongolot

Pour le Dr Christian Didas Bongolot, il va falloir maintenant que l'on mette l'accent sur le volet entrepreneurial en termes de créations d'entreprises pour qu'il y ait à ce niveau beaucoup de facilités en ce qui concerne les aides au développement de ces entreprises afin que celles-ci aient l'opportunité de diversifier leurs activités. Ce qui favorisera, a-t-il ajouté, qu'on puise avoir la possibilité de créer des emplois. Cela va permettre à ces entreprises de payer leurs impôts. Ce n'est que de cette façon qu'elles passeront cette période difficile avec moins de douleurs. D'après l'opérateur économique, si nous nous attelons à travailler comme l'a dit le chef de l'État avec rigueur, on peut transcender certaines difficultés et franchir certains obstacles. Donc, en cette période difficile, il faut que la rigueur dans la gestion soit le leitmotiv, a-t-il conclu.

Opérateur économique et conseiller départemental et municipal, le Dr Christian Didas Bongolot a donné ses impressions sur le message de vœux du chef de l'État à l'occasion du Nouvel An 2017.

