Afrique Centrale: Le chef de l'Etat reçoit les voeux des diplomates et des corps constitués nationaux

Le corps diplomatique, les institutions constitutionnelles et administrations publiques, ainsi que les Forces vives de la Nation seront reçus, à tour de rôle, à partir de jeudi, au Palais du peuple, par le président de la République et son épouse, pour des échanges de vœux à l'occasion du nouvel an.

D'après le programme officiel publié à Brazzaville, la ronde commencera le jeudi 5 janvier, par le corps diplomatique, suivi le vendredi par les institutions constitutionnelles et administrations publiques, puis le samedi, 7 janvier, par les forces vives de la Nation.

Comme à l'accoutumée, la première cérémonie, plus solennelle, donnera lieu à deux prises de parole, respectivement par le doyen ou la doyenne du corps diplomatique (place actuellement tenue par Marie Charlotte Fayanga, ambassadeur de Centrafrique) et le président de la République assisté de son directeur de cabinet, du ministre des Affaires étrangères, du conseiller chef du département diplomatique du chef de l'Etat, du secrétaire général des Affaires étrangères, du secrétaire général adjoint, chef du département du protocole diplomatique et des affaires consulaires.

Les deux autres journées sont, quant à elles, plus libres parfois longues, mais tranchent avec la première pour leur cachet un peu proche du populaire. Notons néanmoins que, jeudi, se seront les représentants d'un peu plus de 95 missions diplomatiques accréditées au Congo qui échangeront les civilités avec le couple présidentiel.