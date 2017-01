Congo-Brazzaville: Bilinga - La Saint-Sylvestre célébrée sous le signe du vivre ensemble et du partage

Martin Parfait Aimé Coussoud-Mvoungou, député titulaire de la deuxième circonscription de Mvouti (Kouilou) a passé le nuit de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, en compagnie de la population du village Bilinga, dans le district de Mvouti, avec au centre des retrouvailles la rencontre citoyenne et la distribution des vivres et cadeaux divers aux habitants de la localité.

La rencontre citoyenne sous forme de causerie- débat, initiée par Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a été organisée pour dissiper tous les malentendus et aplanir les différends entre la population et leurs élus, à savoir le député titulaire et son suppléant. Sous le signe du vivre ensemble, cette rencontre citoyenne a été en harmonie avec le crédo de la population qui n'est autre que "Bole Bantu ku Bilinga".

Seulement depuis un certain temps, le comportement du député suppléant qui siège à l'hémicycle ne rencontre pas l'assentiment de la population qui lui reproche le non-respect des engagements relatifs à la prise en charge des enseignants et agents de santé vacataires qui évoluent dans les collèges, écoles primaires et centres de santé de cette circonscription électorale. Ce qui a obligé les parents et autres tuteurs à retrousser les poches pour faire face à la situation devenue par la force des choses un casse-tête de plus.

Séance tenante, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a décidé de payer les arrièrés de ces agents et rassurer les parents de solder toutes leurs prestations, jusqu'à la fin de l"année scolaire.

Après ces échanges emprunts d'amitié et de cordialité, l'élu de Mvouti II a procédé à la distribution des vivres et autres objets (ballons et maillots de football pour les équipes de la localité, ustensiles, etc.). Toutes les couches sociales ont reçu leurs kits de vivres (poisson salé, huile, riz, vin, etc.) afin de passer en beauté les fêtes de fin d'année et du Nouvel An en famille. Signalons que deux boeufs ont été égorgés pour la circonstance.

La soirée s'est poursuivie tard dans la nuit avec l'animation de l'orchestre Libendé Style du président d'honneur Arsène Fidèle Samba. Un groupe musical qui a admirablement agrémenté la soirée au cours de laquelle les femmes, jeunes et vieux n'ont pas hésité à esquisser des pas de danse. Ils ont été imités au chant et à la danse par Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou dont la voix et le talent de danseur ont fait exulter l'assistance qui a passé les premières heures de l'année 2017 en apothéose en compagnie de son député.