Madagascar: Sport auto version miniature - Les Malgaches aussi sont fans !

En 2017, nous allons innover pour les expositions. Mais chut, il faudra venir aux expositions pour en savoir plus (sourire). Ce que l'on peut promettre, c'est que les petits et les grands apprécieront »

L'objectif étant de partager le savoir-faire, et de permettre aux néophytes d'apprendre à prendre soin et à réparer leurs miniatures. Au-delà de l'aspect de la passion, nous estimons avoir des responsabilités envers notre prochain.

En 2016, nous nous sommes associés avec le club des Ford Lovers Mada pour tenir deux expositions durant le Rallye FMMSAM et le Motor Show 2016. Au-delà des expositions, nous organisons également des rencontres éducatives et des workshops.

« On subit bien parfois des railleries, mais c'est toujours bon enfant. La raison en est simple. Pour le non initié, ce n'est pas une passion, mais des grands garçons qui jouent à des petites voitures.

Bien plus tard, au début des années 2000, j'ai eu davantage de moyens à ma disposition. Je me suis alors mis à acheter des voitures miniatures qui ont marqué mon enfance, pour en faire une collection. Au gré des rencontres, j'ai appris à modifier les modèles réduits.

Si vous pensez quo us sommes tous obnubilés par la vie de tous les jours, par le rythme demandé par nos travaux et nos foyers, ce n'est pas toujours vrai. D'autres personnes arrivent à juguler vie quotidienne avec leurs passions. En voici, un, avec la passion des voitures miniatures. Interview de Renaud Raharijaona.

