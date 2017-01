Togo: Nouveau pas de Faure Gnassingbé, deux ans après la nomination d'Awa Nana

Ils sont enfin connus, les membres de la Commission de réflexion sur les réformes politiques au Togo. Ils ont pour noms, Séléagodji Ahoomey-Zunu (Ancien Premier Ministre), Adji Oteth Ayassor (Ancien ministre), du prof. Dodzi Kokoroko (président de l'Université de Lomé), du Prof. Kpodar Adama (Vice-président de l'Université de Kara), du Prof Essohanam Batchana, Afande Koffi, Yabre Dagoh et Dr Ihou David. Ces derniers viennent s'ajouter à la présidente de la cette commission, l'ancienne magistrate, Awa Nana Daboya, nommée depuis déjà deux ans.

Comme indiqué il y a encore quelques années par le Chef de l'Etat, Faure Gnassingbé, qui a pris le décret de nomination des autres membres de cette commission, cette dernière « a pour mission de proposer dans les meilleurs délais et conformément à l'approche préconisée par la CVJR, un texte de réforme politique, de réforme institutionnelle et constitutionnelle qui tient compte de notre histoire, reflète nos réalités et répond aux aspirations les plus profondes des Togolaises et des Togolais... ».

Si rien ne précise la durée de vie de cette commission, une certitude qui se dégage est qu'elle devra s'inspirer du travail accompli par l'atelier organisé par le HCRRUN en juillet 2016.

On peut d'ores et déjà croire qu'avec la mise en place définitive de cette commission, la roue des réformes tant réclamées par l'opposition togolaise, n'a plus raison de tarder à se mettre en branle.