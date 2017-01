Congo-Brazzaville: Fête de nouvel An - Le gouvernement offre des vivres aux déplacés du Pool et aux personnes âgées de la capitale

Les déplacés du département du Pool se trouvant dans les familles d'accueil et quelques centres d'accueil des personnes âgées de Brazzaville ont reçu, le 31 décembre et le 1er janvier, la visite de la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo.

Rassemblées à la paroisse Saint Pierre Claver de Bacongo, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, les populations déplacées du département du Pool ont reçu le 31 décembre des dons de vivres composés, entre autres, du riz, poulet, huile et bien d'autres ingrédients. « Le gouvernement a pensé qu'on ne pouvait pas les laisser toujours dans les difficultés. C'est ainsi que le président de la République et le Premier ministre m'ont instruit de permettre à nos parents de passer la fête dans des bonnes conditions, c'est pour cela que nous avons préparé ce kit. On ne laisse personne de côté. Il y a de quoi à manger pendant au moins deux jours. Ils ne sont pas dépaysés, nous sommes avec eux, malgré la situation difficile, nous avons pu constituer ce stand pour distribuer à tous les déplacés recensés », a expliqué la représentante du gouvernement.

Un geste vivement salué par les bénéficiaires. En effet, les femmes et hommes ainsi que leurs enfants rassemblés à cette occasion ont remercié le gouvernement pour cet acte de portée humanitaire. Certains ont demandé aux autorités de tout mettre en œuvre afin qu'ils regagnent leurs localités respectives.

Selon l'ONG Caritas Congo qui a assuré la logistique, au total 400 ménages ont été enregistrés mais le site de Saint Pierre Claver en a rassemblé 260. « C'est un geste de solidarité. Nous avons une base de données et le ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité nous a contactés pour donner un appui logistique et technique à cette distribution en ce temps de fin d'année. Notre travail a consisté à l'identification des personnes déplacées, l'enregistrement, l'établissement et à la distribution des vivres. L'opération va s'étendre sur toutes les paroisses qui sont dans la partie sud de Brazzaville », a laissé entendre le secrétaire général de Caritas Congo, Alain Robert Moukouri.

Ces actions de générosité du gouvernement se sont poursuivies le lendemain dans quelques centres d'accueil des personnes âgées. Antoinette Dinga Dzondo a, en effet, visité le 1er janvier et fait don des vivres et non-vivres aux centres de la charité de Bifouiti dans le 1er arrondissement Makélékélé, Paul Kamba, dans le 3e Poto-poto, à l'orphelinat « Petite sœur des pauvres » à la Cathédrale sacrée cœur. Le clou de cette descente a été la Maison des séniors à Mfilou dans le 7e arrondissement où elle a partagé le repas de nouvel An avec les pensionnaires.

Justifiant son action, la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité a indiqué que cette visite avait pour but de voir comment ces personnes sont prises en charge par les différents partenaires. « Les personnes âgées font partie de nos cibles et nous avons souhaité voir comment elles vivent et partager le repas en ce premier jour de l'an », a conclu Antoinette Dinga Dzondo.