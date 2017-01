Congo-Brazzaville: 28 élèves seront primés jeudi à la 10e édition des 1er des meilleurs

L'oratrice a en outre souligné la fermeture de la maison destinée à accueillir les meilleurs élèves dans la partie sud de Brazzaville pour des raisons socio politiques. Elle a en outre épinglé l'abandon des études et l'exercice du commerce de transferts de crédit de recharge par certains élèves avant de regretter le decès de deux lauréats survenu en Chine et à Brazzaville.

Esther Ayissou Gayama a expliqué que la fondation a pour vocation de mobiliser les compétences ; engagements pour cadrer l'excellence et primer les meilleurs élèves. La Jed ne se substitue pas à l'Etat, elle met à la disposition de ce dernier les meilleurs pour leur orientation. « Beaucoup d'élèves envoyés à l'étranger par le biais de la fondation : Chine, Cuba, Tunisie et bien d'autres font la fierté du Congo. Pourquoi ces derniers ne sont jamais les boursiers de l'Etat », s'est-elle interrogée, avant de souligner que «c'est le cri de cœur des meilleurs élèves à travers la fondation ».

Parmi les lauréats, on compte huit filles et vingt garçons. Brazzaville, seule, a décroché sept places et les autres proviennent des départements.

La présidente de la fondation Jeunesse éducation et développement (Jed), Esther Ayissou Gayama a présenté le 3 janvier, à la presse les élèves ayant obtenu de fortes moyennes aux examens de passage et d'Etat au Congo au titre de l'année scolaire 2015-2016.

