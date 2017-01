Cote d'Ivoire: Stage de préparation - Les Eléphants déjà à la tâche à Abu Dhabi

La date butoir du dépôt de la liste est bel et bien aujourd'hui 04 janvier. Le sélectionneur des Eléphants sera donc bien obligé de se passer d'un joueur à l'arrivée de Zaha (même si la probabilité pour lui de ne pas venir est forte) va obliger Dussuyer à sortir soit Pépé Nicolas, soit Gradel, le premier parce que plus jeune, et le second parce qu'en manque de plan de jeu. Dans tous les cas, le suspense ne sera que de quelques heures.

On comprend aussi pourquoi Michel Dussuyer a livré une liste de 24 au lieu de 23. L'arrivée de Zaha étant moins sûre. D'où par mesure de prudence, il a préféré ajouter à sa liste de 23, un attaquant de plus.

La Fif, quant à elle, a bien voulu forcer un peu les choses ; D'où cette médiatisation à outrance. On comprend mieux pourquoi lors de la conférence de presse à Abidjan, Michel Dussuyer s'est montré peu bavard et moins rassurant sur le cas Wilfried Zaha.

Michel Dussuyer et son groupe ont démarré, depuis hier, à Abu Dhabi leur stage de préparation de la Can. Arrivés un jour avant, les Eléphants se sont aussitôt mis à la tâche La journée d'hier a été marquée par deux séances d'entrainement. La première a eu lieu dans la matinée. Une séance de décrassage.

