Togo: CAN 2017 / Claude Le Roy - « Chapeau aux joueurs »

Le Togo poursuit sa préparation à Saly au Sénégal pour la CAN 2017. Et pour le deuxième jour de stage, les Eperviers ont été soumis à trois séances ce mardi. Un réveil musculaire et deux séances dont une opposition sur le terrain. Claude Le Roy se félicite du comportement de ses joueurs.

« C'est le moment de pic du travail athlétique. On vient de faire 5 séances en deux jours. On va faire encore deux demain. On va aller decrescendo avec une après demain puis encore à 3 vendredi. Ce sera le dernier jour à 3 séances. Puis aujourd'hui, on a fait une opposition pour voir ceux qui sont capables de résister à de gros efforts. C'est formidable de voir le comportement des joueurs, ils donnent tout ce qu'ils ont. Chapeau« , a réagit le technicien français dans une vidéo du Service de Communication de la FTF (Fédération togolaise de football).

Demain, Le Roy livrera également ses 23 pour le Gabon. Tous les pays étant tenus de publier leurs listes finales avant minuit. Le Togo figure dans le groupe C de la CAN 2017 avec la Côte d'ivoire, le Maroc et la RD Congo.