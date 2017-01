Sénégal: Assemblée Nationale - Les députés de la diaspora vont coûter plus de 6 milliards par an

C'est donc les maigres ressources du pays qui seront encore dilapidées pour des raisons purement politiciennes. Au même moment les secteurs de l'Education, de la santé, de l'agriculture battent de l'aile pour des raisons financières. Sans parler du chômage devenu endémique. En somme, le Hcct et les 15 députés de la diaspora coûteront plus 60 milliards au Sénégal pour la durée de leurs mandats respectifs.

Mamadou Diop Decroix, Elène Tine, Oumar Sarr, Mamadou Lamine Diallo et Cie avaient proposé que ces députés soient issus des 150 qui existent déjà. Mais le pouvoir a préféré en faire à sa tête et selon ses calculs politiciens. Il lui était pourtant loisible de demander à tous les partis qui le veulent, comme cela à toujours été le cas, d'investir des Sénégalais de l'extérieur dans leurs propres listes des «députables».

C'est à se demander si ce pouvoir n'a pas jeté aux orties la gouvernance sobre et vertueuse qu'il avait tant chantée en 2012. Après un gouvernement de 36 ministres (On nous avait promis 25) six secrétaires d'Etat une cinquantaine de ministres conseillers, un Conseil économique social et environnemental de 100 membres un Haut conseil des collectivités territoriales de 150 membres, voilà que Macky Sall nous amène une Assemblée nationale de 165 membres dont les quinze seront élus au nom de la diaspora. Une mesure qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive en raison des dépenses supplémentaires que ces 15 députés de la diaspora vont nécessiter.

Après un Hcct de 150 membres qui va engloutir au moins 6,5 milliards par an, Macky Sall vient de se doter d'une Assemblée nationale de 165 députés. Soit une hausse de 15 députés qui vont coûter au contribuable sénégalais près de 6 milliards de nos francs par an.

