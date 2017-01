Ile Maurice: L'ancien journaliste de l'express Elwyn Chutel n'est plus

Pour sa part, Karl Selvon affirme que c'était un bon vivant, doté d'une personnalité charismatique. «Il était charmant et un beau parleur», dit-il. Aux journalistes Sunil Oodunt et Patrick St-Pierre d'ajouter que c'était quelqu'un d'épanoui et un gentleman.

C'est en mars 2004 qu'Elwyn Chutel s'est joint à La Sentinelle, plus précisément à la rédaction de l'express dimanche. Il y était jusqu'à octobre 2008. Corina Julie, une de ses anciennes collègues, raconte qu'il était plein d'humour. «Même les mauvaises choses, il le prenait positivement. Il n'était pas qu'un collègue, mais aussi un ami qui s'intéressait à vous. Elwyn Chutel était toujours prêt à aider. Quand on cherchait le numéro de contact d'une personne, il nous aidait, allant même jusqu'à appeler la personne pour nous», se rappelle-t-elle.

