Ile Maurice: Chagos - Lettre à Barack Obama

Toujours est-il qu'Olivier Bancoult ne compte pas s'arrêter là. Il réitère sa détermination d'aller au bout de son combat, même après l'installation à la Maison-Blanche de l'administration républicaine issue de l'élection de novembre dernier. «On procédera étape par étape. Même après le départ de Barack Obama de la Maison Blanche et l'arrivée de son successeur, Donald Trump, nous entreprendrons en temps et lieu des actions précises pour avoir le plein soutien des États-Unis dans cette lutte pour recouvrer notre mère-patrie.»

Dans cette lettre, le leader chagossien relance le président américain sur l'urgence d'une action symbolique d'envergure en faveur de la cause des Chagossiens éparpillés à travers le monde. Ils luttent pour retrouver leur archipel, «cédé de la façon la plus honteuse qu'il soit aux Britanniques en 1965». Olivier Bancoult espère par ce biais un signal fort de la part du dirigeant de la plus grande puissance mondiale, avant la fin de son mandat le 20 janvier.

