Burkina Faso: Kaya - Quand l'arrestation d'un voleur crée une tension entre koglwéogo et Fds

Ceci est le message du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré à l'occasion du nouvel an. Tout en… Plus »

Les Koglweogo du Sanmatenga ont, par ailleurs, invité Simon Compaoré, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, à revoir ses décisions et avoir un penchant pour les Koglweogo. Cela pour le bonheur de la population.

Et nous ne sommes pas d'accord. » A l'entendre, ils sont prêts pour la collaboration ; mais que chacun face son travail. Le parrain des Koglwéogo, Manemyam-Naaba préconise le dialogue, la sensibilisation, l'information entre FDS et Koglwéogo.

Au cours de la conférence de presse, les Koglwéogo ont voulu montrer leur mécontentement au ministre en charge de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré en réfutant purement et simplement la décision de l'Assemblée nationale, et le parrain des Koglwéogo de Sanmatenga de dénoncer : « Nous ne sommes pas d'accord que le maire soit chef de Koglwéogo, nous sommes contre le fait que le commissaire de police se mêle des affaires des Koglweogo. C'est une volonté manifeste de mettre fin aux Koglwéogo.

A l'en croire, le pire a été évité grâce à un renfort des Forces de défense et de sécurité venu de Kaya sur les lieux pour extirper Lassané et l'amener en lieu sûr.

Informé de l'arrestation de son « petit », Issa Nagraogo, Lassané a fini par se réfugier au commissariat de Mané afin d'échapper au châtiment des Koglwéogo. Or, ces derniers voulaient l'arrêter et le conduire à leur siège. C'est ce qui a donc créé une tension entre les Koglwéogo et les FDS.

La coordination Koglwéogo du Sanmatenga a convié la presse le 28 décembre 2016 à son siège à Kaya au secteur N°6. Objectif : informer l'opinion publique du mécontentement des Koglwéogo à l'endroit des autorités par rapport aux mesures prises à l'Assemblée nationale et au bras de fer entre Koglwéogo de Mané et les forces de défense lors de l'arrestation d'un présumé voleur du nom de Issa Nagraogo qui collaborait avec le nommé Lassané, un présumé voleur réputé dans cette zone.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.