Madagascar: Saison des pluies - Grippes et allergies seraient à craindre !

La pollution de l'air, l'un des facteurs aggravant les pouvoirs allergènes des pollens.

Les changements climatiques, notamment la hausse des températures seraient l'une des causes potentielles de l'apparition des grippes. D'origine virale, cette maladie se manifesterait plus lorsque les défenses immunitaires d'une personne sont affaiblies.

En effet, la lutte menée par le corps pour stabiliser sa température face à ces changements pourrait en être les raisons. « Il y a perte d'énergie durant cette phase et c'est ce qui affaiblit les défenses immunitaires », lance le Dr Paula Rabehevitra du Centre hospitalier Universitaire de Soins et de Santé Publique Analakely (Ex IHS).

Avant d'ajouter que « la meilleure façon de la prévenir et de la combattre est la consommation d'aliments riches en vitamine C comme les citrons ou encore les légumes ». « Ces aliments augmentent l'immunité », a-t-elle ajouté. Par ailleurs, les risques d'apparition des allergies pourraient également être amplifiés par la tombée de la pluie. Et pour l'expliquer, le Dr Paula a avancé que « les pouvoirs allergènes des pollens sont augmentés par la concentration de la pollution au dessous de l'atmosphère. Ce qui fait que les personnes souffrant d'allergie soient susceptibles de réagir.»