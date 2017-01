Madagascar: Malagasy Rugby - Alain Rakotonirina disqualifié par la CENI

Alain Rakotonirina a apporté ses précisions.

A l'allure où approche la date du 27 janvier, jour de l'assemblée générale élective au sein du Malagasy Rugby, tout se corse.

Sur les quatre candidats en course à la tête du Malagasy Rugby, la candidature d'Alain Rakotonirina a été refusée par la commission électorale. Le candidat a été notifié par la CENI sur sa disqualification.

Et pour cause, ce dernier n'a pas d'expérience dans le monde de l'ovale. Sans tarder, le candidat Alain Rakotonirina a rencontré la presse hier à Ambohijatovo pour apporter plus de précision. « Une des raisons avancées par la commission électorale est que je ne dispose pas d'expérience dans le monde du rugby malgache. J'ai déjà été dirigeant des clubs XV Soldat, Rcsa et Rctc Complexe », a-t-il expliqué. Et lui de continuer « On a informé les instances dirigeantes du sport malgache.

Le ministre a expliqué que la CENI n'a pas le pouvoir de disqualifier un candidat ». La candidature d'Alain Rakotonirina n'est pas le fruit du hasard selon toujours ses dires. « Beaucoup de présidents de clubs et férus du ballon ovale m'ont sollicité pour se porter candidat à la présidence du Malagasy Rugby au vu de la situation actuelle », a-t-il poursuivi.

Garant de la légalité « Le ministère de la Jeunesse et des Sports est le garant de l'application des textes. Le ministre en personne est le « raiamandreny « , donc il ne soutient aucun candidat aux élections fédérales et ne favorise personne dans ce cas. Les fédérations sportives sont autonomes dans l'organisation de leurs élections respectives et disposent d'une assemblée générale qui est l'organe suprême pour trancher en cas de litige, stipulé dans chaque statut et règlement intérieur qui régissent la fédération outre la loi en vigueur.

Le Comité électoral a pour vocation d'organiser les élections et de recevoir tous les dossiers de candidature. En cas de problème, celui-ci peut emmener l'affaire devant l'assemblée générale de la fédération concernée. Il est à signaler que le ministère à travers la direction du Sport Fédéral qui le représente dans chaque élection ne décide pas des dates exactes des élections.

Les fédérations sportives pour une raison ou une autre peuvent faire une demande de report de la date des élections à titre exceptionnel suivant certaines situations. La Fédération de tennis a fait une demande de report à cause de l'organisation de la Coupe Davis qui est quand même d'un enjeu international pour Madagascar et ce afin d'en assurer la bonne organisation.

Pareillement pour la Fédération du handisport en raison de la participation de notre équipe à la CCCHOI a du reculer pour ce mois de janvier l'élection. Mais le ministère ne décide pas de la date et n'octroie aucune subvention quand à l'organisation de ces élections » a fait ressortir Rosa Rakotozafy, Directeur du Sport Fédéral. Pour le moment l'on ignore encore l'endroit de la tenue de cette élection prévue pour ce vendredi 27 janvier. Histoire à suivre...