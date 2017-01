Madagascar: Programme Matoy - La SALOPS du Menabe rénovée et dotée de matériels

La salle d'opération et de suivi, un outil indispensable.

Avec l'appui du Programme Matoy financé par l'intercoopération suisse, la Région du Menabe se dote d'une salle d'opération et de suivi (SALOPS) performante.

C'est un levier de développement permettant à la région et ses partenaires de mesurer les efforts accomplis dans les différents secteurs pour une meilleure orientation dans les prises de décision. Des décisions répondant aux besoins de la population, notamment concernant les infrastructures de base pour un développement socio-économique harmonieux et équilibré.

Comme tous les services d'intérêt public, la mise en place de la salle d'opération et de suivi (SALOPS) au sein même de la région Menabe a rencontré des problèmes, notamment au niveau structurel dû à l'insuffisance des moyens financiers et matériels.

Conditions cadres. Pour marquer cette étape important du développement, une cérémonie officielle a eu lieu le mois de décembre dernier à la région même. Une occasion pour le coordonnateur régional du programme Matoy-Menabe, Raobelison Fidy Denis de faire savoir que ces efforts s'inscrivent dans l'optique de l'amélioration des conditions cadres pour promouvoir le développement de la région en général et économique en particulier pour la lutte contre la pauvreté.

Le local qui abrite le SALOPS a été aménagé de manière à instaurer un espace agréable au personnel et aux visiteurs et servira également de salle de réunion. Les personnels ont bénéficié de renforcement de capacités. Et enfin, la SALOPS est dotée de matériels informatiques.

Le chef de Région du Menabe, Gilbert Romain a salué l'excellente qualité des relations de partenariat entre la région Menabe et l'intercoopération suisse à travers le programme Matoy pour le développement économique du territoire et d'informer que la SALOPS est déjà fonctionnelle et dispose d'une banque de données mise à jour et consultables sur son site web et mise à la disposition du public en général et des partenaires en particulier pour le développement du Menabe.