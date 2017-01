Madagascar: Jacaranda - Une hausse de la demande en tourisme vert authentique

Josielle Randriamandranto, la fondatrice de Jacaranda de Madagascar est toujours souriante.

Cette agence de voyage se spécialisant en matière du tourisme à Madagascar qui célèbre ses vingt ans d'existence, propose un voyage à moins de 600 Euros.

Jacaranda de Madagascar, qui est basée à Paris et à Antananarivo, est une agence de voyage se spécialisant notamment en matière de tourisme dans la Grande île. « Il y a un an et demie, nous avons lancé le tourisme vert authentique. C'est un succès car 100% des clients ayant choisi ce nouveau produit se déclarent satisfaits. En outre, une hausse de la demande de ce voyage spécial est observée.

L'an dernier, nous avons vendu une quarantaine de dossiers », a annoncé Joël Randriamandranto, dirigeant le Tour Opérateur réceptif à Madagascar. Cette agence réceptive dispose d'un réseau de trois bureaux de liaison dispersés aux points stratégiques afin de coordonner les voyages. Il s'agit notamment de Nosy-Be, de Diégo et d'Isalo, un village de cases.

Moins de 600 Euros. En revenant sur ce tourisme vert authentique, cela consiste plus précisément en une immersion totale avec le quotidien des Malagasy pour différents circuits touristiques.

A cet effet, les voyageurs peuvent prendre le taxi-brousse respectant bien évidemment le confort pour le trajet reliant Antananarivo et Mahajanga entre autres. Dans un autre circuit, les touristes peuvent aller en pirogue ou prendre le train tout en savourant les plats typiquement malagasy. « Nous pouvons proposer un voyage à moins de 600 Euros pour un séjour de 17 jours. C'est un tarif très compétitif vu la cherté de la destination Madagascar », a-t-il déclaré.

20e anniversaire. Et parlant de Jacaranda de Madagascar, « c'est une entreprise familiale créée en 1996. Joël Randriamandranto, mon frère, et Sylviane Rabeson, ma sœur, sont en charge du bon fonctionnement de nos activités à Paris et à Madagascar », a exprimé Josielle Randriamandranto, la fondatrice de Jacaranda de Madagascar. « L'année 2016 marque le 20e anniversaire de notre agence.

A cette occasion, nous sommes heureux de partager avec le grand public un voyage insolite à travers la Route des Rêves à Madagascar, le 12 mai 2017 au Casino de Paris », a-t-elle rajouté. Il s'agit d'un voyage de rêve sur les routes de Madagascar mis en images par l'agence Jacaranda et mis en musique par Erick Manana ainsi que ses musiciens et invités. En fait, « notre fête de 20 ans... une histoire de voyages coïncide avec la célébration de 40 ans de scène de ce véritable globetrotteur musical. Il va présenter en grande première son tout nouveau projet intitulé « Erick Manana and the Lokanga Köln Quartet au Casino de Paris », a conclu Josielle Randriamandranto.