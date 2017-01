Madagascar: Malaimbandy - Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau

Ce réseau d'adduction d'eau avec l'aide d'un réservoir d'une capacité de 18 000 litres, permet désormais non seulement, de promouvoir les investissements privés, mais également de donner à toute la population un accès à l'eau potable à travers ces 6 bornes-fontaines. Ce réseau d'adduction d'eau est doté également d'un groupe électrogène de 3,5kw fourni par le programme Matoy. La gestion de ce réseau d'adduction d'eau sera autonome et à but commercial pour servir à la commune de fonds d'investissement.

Et lui d'ajouter que des analyses ont été portées sur les forces, faiblesses, les menaces et atouts de cette région. « Au terme de ces analyses, il a été conclu, que des appuis s'avèrent nécessaires pour concrétiser ce pôle de croissance économique, notamment dans l'amélioration des conditions cadres pour l'instauration d'un environnement favorable aux investisseurs, comme les infrastructures de base ».

.Projets fédérateurs. « Suite à cette résolution, de nombreux projets fédérateurs ont été suggérés, en fonction des opportunités et besoins pour faire de Malaimbandy, un pôle de croissance économique » explique Raobelison Denis, coordonnateur régional du programme Matoy-Menabe, lequel est financé par l'Interopération suisse et se charge du développement économique du territoire.

