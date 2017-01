Madagascar: Généraux nouvellement promus - Remise de drapeaux la semaine prochaine

Elle constitue une occasion pour le président de la République pour rappeler à ces Officiers Généraux leurs missions et leurs responsabilités devant la Nation et envers la population. L'année dernière, Hery Rajaonarimampianina a insisté sur l'importance de l'implication des hauts gradés et des responsables militaires dans la lutte contre l'insécurité et à la mise en œuvre des actions au développement.

A en croire notre source, les Généraux promus au titre de l'année 2016 seront reçus par le Chef suprême des Forces armées quelques jours après la cérémonie de présentation de vœux des Corps constitués et du Corps diplomatique. Comme à l'accoutumée, les Généraux nouvellement nommés reçoivent chacun un drapeau national des mains du Chef suprême des Forces armées quelques jours après leur nomination. Cette cérémonie appelée également cérémonie de remise du symbole de la souveraineté nationale constitue une tradition au sein de l'Armée et la Gendarmerie nationale.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.