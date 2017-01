Cameroun: Garoua Boulai - Le bureau des douanes cambriolé

L'opposition a vu rouge face au propos du président Paul Biya dans ses vœux de Nouvel An sur un Cameroun… Plus »

Garoua Boulai est une localité située à la frontière avec la République centrafricaine, à 252 kilomètres de Bertoua le chef lieu de la région de l'Est. Cette ville qui est le chef lieu de l'arrondissement éponyme est fréquemment victime des exactions des populations centrafricaines. Selon les sources policières de la ville, les cas de vols, viols, braquages, agressions etc.... dans la ville de Garoua boulai portent l'estampille des centrafricains.

Ces derniers ce sont immédiatement rendus sur les lieux et ont pris en chasse la quinzaine d'agresseurs qui avaient déjà réussi à sortir les sept engins du magasin. Il s'en est suivi un violent échange de coups de feu. Les bandits ont battu en retraite vers Cantonnier (une localité centrafricaine, Ndlr ) laissant derrière eux leurs butins ( les sept motos) récupérés par les soldats camerounais et une pince monseigneur.

C'est alors que dans nuit du 24 au 25 décembre 2016, quinze brigands centrafricains traversent la frontière aux environs de 1 h du matin, munis de kalachnikov, hache, machette, marteau, pince et prennent position autour du bâtiment abritant les services du bureau de douane. Le veilleur de nuit qui avait vu venir les assaillants n'a pas apprécié leur position autour du bâtiment. Il a eu le reflexe de s'éclipser discrètement et a donné l'alerte aux éléments du 13ème bataillon d'infanterie motorisé de Garoua boulai.

