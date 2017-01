Afrique: CAN Gabon 2017 - Le refus de Matip expliqué par Job

Dans une interview accordée à The Herald, le champion d'Afrique 2000 parle de la relation du défenseur de Liverpool avec les Lions Indomptables.

Pour Joseph Désiré Job, les Lions Indomptables, en route pour la Coupe d'Afrique des nations au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017, ont perdu leur meilleur défenseur. Depuis plusieurs mois, Joël Matip, le joueur de Liverpool, a déclaré qu'il ne répondra pas aux convocations en sélection nationale. Un choix que comprend Joseph Désiré Job, l'ancien attaquant des Lions Indomptables, champion d'Afrique en 2000, le cousin de Joël Matip.

Dans une interview accordée à The Herald, l'ancien joueur de Nice reconnait que « Joël Matip a vécu une expérience traumatisante qui l'a amené à prendre la décision de ne plus rejouer avec l'équipe nationale». Poursuivant son propos, il dénonce « la calamiteuse gestion de cette équipe, qui impacte sérieusement sur les performances des joueurs et sur le rendement ». Lorsque Job fait une transposition avec son époque, on retient que « ce n'était pas rose, mais au moins, il y avait une entente franche entre les joueurs.

Joël lui, a vécu en plus des problèmes de gestion, l'absence de professionnalisme et des guerres claniques montées de toutes pièces pour créer la zizanie entre les joueurs ». Toutefois, Joseph-Désiré Job affirme que Joël Matip était prêt à revenir, avant de se rétracter à la dernière minute. « Nous en avions parlé et il nous avait semblé qu'il était prêt à revenir. J'avoue avoir été surpris lorsqu'il s'est rétracté. Peut-être l'influencé par son club, qui a besoin de lui en ce moment », s'est-il étonné avant de reconnaitre que « c'était inédit et inimaginable, car, c'est quelqu'un de très calme qui intériorise beaucoup. Donc, quand il brise le silence, c'est que la goutte d'eau a débordé le vase ».

Parlant de Carlos Kameni et Samuel Eto'o, ses anciens coéquipiers, Job les auraient amenés à la Can s'il était le sélectionneur. « Carlos est en forme et il est à mon avis le meilleur gardien camerounais de l'heure. Samuel Eto'o a prouvé qu'il reste encore très prolifique. Sa seule présence au stade suffit à déstabiliser un adversaire. Par ailleurs, il peut insuffler une véritable dynamique de gagne à ces jeunes. Bref, il y aura toujours à redire sur les choix de l'entraîneur et bien entendu des mécontents. Mais au final, Hugo Broos est censé être le seul commandant », a-t-il conclu.