Cameroun: Bangangté - La mairie lance sa radio

La 92.7 Ngantheu FM a pioché sur les terres de la radio de Marcel Niat Njifendji. A Bangangté, tout le monde connaissait Radio Medumba. On s'habitue depuis un mois à Ngangtheu Fm. Cette nouvelle radio émet sur la fréquence 92.7 Fm. Ses installations sont basées à la mairie qui en est le propriétaire.

A l'initiative de ce projet, Célestine Ketcha Courtès, la maire de Bangangté, clame qu'elle a juste trouvé des partenaires qui ont offert le financement sous forme de matériel, pour mettre en oeuvre ce projet de création d'une radio à la mairie, décidée par le conseil municipal il y a un an.« Ce qui crée des problèmes aujourd'hui dans l'appropriation des projets sociaux, c'est la communication.

C'est la communication qui fait que dans certains secteurs, les populations ne comprennent pas la nécessité de payer le prix du service, d'y contribuer. C'est le cas du service de l'eau par exemple. Les gens ne parviennent pas à participer aux projets de leur commune. Au départ, on avait des partenaires qui nous aidaient à faire des flyers. Mais on ne peut pas faire des dépliants et des affiches tout le temps parce que cela coûte cher. Pourtant dès qu'on a fait le principal investissement pour lancer une radio, on communique en permanence avec la population. Quand vous avez une radio communautaire cette radio vous permet de donner une tribune à chacun des secteurs de la société locale», explique madame le maire de la commune de Bangangté.

Cette dernière a déjà une idée des programmes qui se mettent progressivement en place : « Il faut de la communication de proximité. La santé avec la lutte contre le paludisme, le sida, les maladies hydriques... la culture, l'agriculture, l'artisanat, l'économie locale, l'éducation. On va structurer de manière que chaque secteur de la vie y trouve son compte. On va faire des quizz, des jeux d'informations, qui vont permettre à la population locale de s'interroger et de trouver des réponses aux problèmes de chaque secteur de la vie de la commune et donner l'information sur ce qui se passe à la commune aux populations.

En bref faire en sorte que tout le monde se sente concerné et contribue au développement de sa commune ici à Bangangté ». La radio 92.7 Ngantheu FM a pioché dans le personnel de la radio Mendumba, pour constituer son équipe. Cette dernière radio, propriété du président du Sénat, Marcel Niat Njifendji, est en cessation d'activité depuis quelques mois. La raison officielle est l'émetteur qui est en panne. D'autres évoquent les arriérés de salaire qui ont poussé certains employés à aller vendre leurs services en face.