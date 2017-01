Maroc: Prison de Bafoussam - Les pensionnaires reçoivent un don de l'association les Amis du Maroc

C'est le mercredi 28 Décembre 2016 qu'une dizaine de membres l'association les Amis du Maroc a effectué une visite à la prison centrale de Bafoussam dans le cadre de ses activités d'aide sociale ; La prison centrale de Bafoussam est la principale prison de la région de l'Ouest au Cameroun..

Il est 12H30 quand début e l'enregistrement des amis du Maroc devant le pénitencier; une fois la barrière franchie, à l'intérieur de la prison ; tout est en ordre, les détenus sont très joyeux ainsi que les gardes ; Quelques minutes plus tard, le régisseur de la prison, M. NYANGANG TCHUISSE Paul prendra la parole pour le mot de bienvenue ; Dans son discours il dira «Je remercie l'association les Amis du Maroc qui a bien voulu nous assister dans nos tâches, dans nos difficultés quotidiennes en apportant ce don. Les détenus qui sont là, il faut bien les suivre pour que lorsqu'ils sortent, qu'ils retrouvent leur place dans la société.»

Le président de l'association les Amis du Maroc, M. Alphonse AYISSI ABENA revenant sur l'objet de sa visite, a souligné l'importance de venir souhaiter les voeux de nouvel an aux détenus et leur apporter des dons. Il a expliqué que son organisation a pensé aux prisonniers certes qui sont, malgré leur détention, leur privation de liberté, des Camerounais à part entière. « C'est une façon de marquer notre soutien aux détenus et leur dire que la prison n'est pas une fatalité. Il s'agit de montrer que ceux qui sont en prison ne sont pas oubliés par ceux qui sont dehors qui pensent plutôt à eux », conclut-il.

Les detenus ont présenté des danses traditionnelles et récitation de poème qui ont conduit l'assistance dans un moment convivial et émouvant ;

Le porte parole des detenus a pris la parole amenant les ses camarades à avoir un bon comportement. Dans son message il a invité les prisonniers a fait bon usage des don et a remercié les donateurs pour leurs bienfaits« car vous nous apportez la preuve par ce geste que nous restons vos frères malgré notre incarcération ». La remise solennelle des dons a suivi le message; ces dons étaient composés de produits alimentaires tels que riz, savons de ménages, papiers hygiéniques, vêtements, chaussures et de la littérature comme des romans, des journaux et des livres chrétiens.

A titre symbolique, M. Alphonse AYISSI ABENA a sorti des enveloppes et les a remises au groupe de danse traditionnelle et au poète. Le régisseur très satisfait de la visite de l'association les Amis du Maroc et de la joie qu'elle a apportée dans les cœurs des detenus, a invité les visiteurs à revenir très souvent ;

La prise de la photo de famille a été faite pour clore la cérémonie aux environs de 14 Heures. En somme, c'était une action fondamentalement humanitaire et citoyenne.

L'association "Les amis du Maroc", créée en 2016 rassemble entre autres des camerounais ayant été formés au Maroc et ceux travaillant pour des Compagnies marocaines installées au Cameroun, afin de favoriser des échanges culturels, créer un cadre de partenariat socio-économique et oeuvrer pour une solidarité agissante.