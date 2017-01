Cameroun: Joseph Beti Assomo - « Les troupes sont debout et déterminées »

L'opposition a vu rouge face au propos du président Paul Biya dans ses vœux de Nouvel An sur un Cameroun… Plus »

L'état d'esprit, et le moral de nos troupes sont à l'image du Cameroun, comme le chef de l'Etat l'a dit. Le moral est au beau fixe, les troupes sont debout et déterminées à mener toutes leurs missions sur toute l'étendue du territoire national. Malgré les péripéties de la guerre, nous n'avons perdu aucun mètre carré de notre territoire. L'intégrité territoriale du Cameroun a été préservée aux quatre coins de la République. C'est pour cela d'ailleurs que nous pouvons venir ici à Fotokol, à la frontière avec le Nigeria, pour donner au pays l'image de cette occupation de tout le territoire national par nos armées.

Il n'a pas manqué de galvaniser les troupes en leur demandant de continuer ce travail. Je dois d'ailleurs dire que c'est le sentiment qui nous habite également. C'est une appréciation très favorable et très positive qui est le juste reflet de la qualité de la bra- voure, de l'engagement et du patriotisme de nos forces alliées à celles de la CBLT et de la Force multinationale mixte.

Ma réaction est celle de la satisfaction. L'impression générale est que nous avons suivi un chef qui tient ferme la barre. Nous avons suivi de bout en bout le ton. C'est un ton auquel nous sommes peut-être habitués, mais cette fois, il y avait quelque chose de particulier. Le chef de l'Etat est revenu sur la vie de la nation sur tous les plans. Nous avons suivi le satisfecit du président de la République adressé à nos forces de défense et de sécurité pour le travail abattu en 2016 et particulièrement pour avoir mis Boko Haram sur la défensive.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.