Cameroun: Douala - Quand un prisonnier piège la justice

Il faut rappeler que pour une affaire de détournement présumée de quelques 3 milliards F cfa au préjudice de 2M, Jean Paul Kamga Nenkam et sa fille Aurelie Distelle Kamga Nenkam, avaient été condamnés, le premier à 10 ans d’emprisonnement et la seconde à 5 ans d’emprisonnement avec « mandats d'arrêt à l'audience », selon l'expédition du 7 juin 2016 du tribunal de grande instance du Wouri, siégeant en matière criminelle. Les deux n'étaient pas au tribunal le jour de leur condamnation.

Manifestement, il était sur le plan d'obtenir cette liberté provisoire, quand Edouard Fochivé, le Dg de 2M, dans un plaidoyer qui a tétanisé la salle, a placé les juges devant leurs responsabilités, en attirant l'attention du tribunal sur le fait que le prévenu, depuis sa condamnation, n'avait jamais séjourné en prison. Plus grave, soutient-il, qu'il est parti d'Europe pour venir tenter d'avoir sa liberté provisoire et repartir, peut-être, pour de bon.

