Cameroun: Fêtes de fin d'année - L'alcool au chevet des jeunes

La jeunesse se donne à coeur joie à la consommation excessive de ce liquide considéré par elle comme moyen d'élévation sociale.

La fête de noël et de nouvel an occupent une place importante dans la vie des chrétiens. A cette occasion, plusieurs activités sont inscrites au programme, notamment des célébrations eucharistiques, des séances de prières et des réjouissances pour ne citer que celles-ci. Les jeunes rendent visitent aux amis et membres de la famille jusqu'à une certaine heure avant d'aborder la casquette de consommateur d'alcool et de tabac.

C'est une pratique devenue courante dans les différentes artères de la ville de Yaoundé. Yannick, à peine 18 ans sonnés, se pavane avec une bouteille de bière et une cigarette qu'il aspire sans vergogne. « Quand je bois je me sens en forme. La cigarette accompagne l'alcool. C'est un mélange exquis. C'est ma 10ème bouteilles de bière », se vante-t-il. De tel spectacle on en a eu à se couper le souffle. Les fêtes de fin d'année ne sont plus seulement des occasions pour les jeunes de se bourrer la panse de poulet mais aussi d'alcool et de tabac.

« Les temps ont vraiment changé. Les jeunes adoptent des comportements inacceptables de nos jours », regrette Jules Onana, un sexagénaire. De Messassi en passant par Essos, les débits d'alcool débordent de clients pour la plupart, des jeunes. « Quand je prends de l'alcool, je me sens diffèrent d'un gamin même si j'en suis un. L'alcool m'élève en quelque sorte et je suis respecté par les amis », laisse entendre Patou Ombessa assis dans une buvette.

La consommation d'alcool est donc devenue pour les jeunes un phénomène qui à côté des problèmes qui minent déjà notre société, ne fait pas l'objet d'une attention particulière. « Lever le coude » est sans doute le sport collectif d'une frange importante de la jeunesse. Il urge que les autorités en vertu de leurs compétences à divers niveaux se saisissent des différentes questions que posent cet amour grandissant entre les jeunes et l'alcool.