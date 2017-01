Congo-Brazzaville: Exposition - « Peintures et sculptures » de Rhode Bath-Schéba Makoumbou.

Adieu ce temps où les jumeaux cristallisaient l'attention de la famille et de la communauté ! Aucune… Plus »

Depuis 2003, Rhode a entamé une importante carrière internationale, et expose maintenant dans le monde entier. En dix ans, elle a participé à 213 expositions collectives ou individuelles dans le monde, sans compter ses 20 participations dans son pays natal. Des expositions qui lui vaut une reconnaissance nationale. Le Grand Prix des Arts et des Lettres lui a été décerné en 2012 par le Président de la République du Congo, avant d'être également décorée à titre exceptionnel dans l'Ordre du Dévouement Congolais au grade d'officier le 13 juillet 2013 par le président Denis Sassou N'Guesso à l'ouverture du Festival panafricain de musique (Fespam).

Depuis 2002, Rhode Makoumbou a créé de nombreuses sculptures en matière composée (sciure et colle à bois sur une structure métallique) représentant les métiers des villages qui tendent à disparaître. Certaines ont plus de trois mètres de haut !

