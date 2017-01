Sénégal: Monnaie - Grande mobilisation pour se défaire du franc CFA

La Diaspora africaine se mobilise pour démanteler le Franc Cfa. L'objectif de cette mobilisation est, selon les initiateurs, de contribuer aux débats en Afrique, en Europe et en Amérique concernant les moyens de sortir de cette servitude monétaire.

Front contre le franc des Colonies Françaises d'Afrique (Cfa). Des panafricains sonnent la mobilisation pour se défaire de la monnaie coloniale. Dans un communiqué parvenu à Walf Quotidien, ils fustigent cette monnaie et réclament la fin de ce qu'ils appellent la «servitude monétaire». A cet effet, ils prônent la mise en circulation d'une monnaie unique pour tout le continent africain «afin de répondre aux exigences économiques et sociales de son peuple».

En Europe, comme dans les pays de la zone franc Cfa et ailleurs sur le continent africain, précise le document, «les citoyens et associations se mobilisent et dénoncent les effets pervers de cette monnaie postcoloniale et réclament la fin de la servitude monétaire». «Le temps est venu de mettre en œuvre des solutions alternatives qui déboucheraient sur la monnaie unique africaine pour un développement économique qui correspond réellement aux besoins des populations», précise le front contre le franc Cfa.

Dans le même registre, ce front précise que cette mobilisation a pour objectif «de contribuer aux débats en Afrique, en Europe et en Amérique concernant les moyens de sortir de cette servitude monétaire, et d'informer l'opinion africaine, française et européenne des conséquences du lien qui attachent encore l'ancienne métropole à ses ex colonies». Le document ajoute : «Il s'agit également de discuter des transformations indispensables à opérer tant au niveau institutionnel que politique pour répondre aux intérêts des quinze pays de la Zone franc Cfa dont onze sont classés parmi les pays moins avancés par les Nations unies».

L'initiative émane du militant panafricaniste, Kemi Séba et de l'Ong Urgences Panafricanistes (Urpanaf). Ils envisagent de réunir le 7 janvier prochaine toute la diaspora africaine pour décrier le franc Cfa et proposer une alternative.

Rappelons que cette rencontre se donne comme objet de relever le défi sur les questions monétaires qui clouent les pays africains dans des situations de pauvreté et de dépendance éternelle. «Penser une Afrique nouvelle, c'est penser l'émergence d'un continent libéré du joug impérialiste, qui prend en main son économie et gère directement l'exploitation de ses propres ressources naturelles.

La monnaie est un attribut de souveraineté. Or, le franc Cfa, cheval de Troie du néocolonialisme, empêche évidemment cette impulsion», a déploré le front. Cette mobilisation s'érige en bouclier pour répondre au président de la République du Sénégal qui soutenait lors de son dernier séjour en France : «Le Franc Cfa est une bonne monnaie que l'Afrique doit encore garder, lors de sa visite d'Etat en France».

Créé en 1945, le franc Cfa est en cours aux Comores et dans quatorze Etats en Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République du Congo, Sénégal, Tchad, Togo.