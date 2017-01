Afrique de l'Ouest: Le pays effectivement dans le "Free Roaming" dès le 31 Mars prochain !

L'entraineur des Eperviers du Togo a rendu public hier mercredi la liste des 23 joueurs retenu pour la CAN Gabon 2017. Plus »

Il est à noter que par la signature de l'accord du Free Roaming, le Togo rejoint les six premiers Etats de la sous-région déjà parties au protocole, à savoir : le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina-Faso, le Mali, la Guinée et la Sierra-Léone.

Selon les informations données, le « free roaming » vise à faciliter la mobilité des populations à travers les télécommunications en réduisant les coûts de communication lorsque l'on se trouve dans la zone des Etats membres et favorise la cohabitation et la promotion d'un marché commun.

Grâce à cet accord dit d'Abidjan sur le Free Roaming, il sera désormais possible pour les Togolais en déplacement au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina-Faso, au Mali ou en Guinée d'utiliser leur carte SIM Togolaise dans ces pays précités sans payer de frais de communication supplémentaires. C'est en fait une mesure qui concerne uniquement les appels et non la data.

Ceci est la conséquence directe de la signature par la Ministre des Postes et de l'Économie Numérique, Madame Cina Lawson, en compagnie de Monsieur le Directeur Général de l'Autorité de Réglementation des secteurs des Postes et des Télécommunications (ART&P), Monsieur Abayeh Boyodi, du protocole d'accord à l'initiative du « free roaming » pour le Togo.

