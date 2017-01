Burkina Faso: Natiaboini - Un Gang de plus de 10 personnes fait un mort et deux blessés

Son camarade SD recevra à son tour des balles dans les deux jambes. Selon des sources hospitalières, la vie des deux blessés est hors de danger. « Le garçon est déjà sorti du bloc opératoire et a eu des soins appropriés. Pour la fille c'est plus délicat. La balle est toujours dans la cuisse et il faut des examens poussés », confie un agent de santé. Selon des sources concordantes, l'opération a été menée par une dizaine d'hommes armés. En outre, on ne dispose pas pour le moment, d'informations sur les sommes d'argent ainsi que les biens emportés par les bandits.

Des individus de loin, dont on ne voyait à peine ont commencé des tirs nourris sur le mini bus. J'ai senti à un moment un liquide sur ma cuisse. Lorsque j'ai touché, j'ai senti que toute ma cuisse était en sang. Parmi les blessés l'autre élevé victime a été atteint mortellement et est décédé à Natiaboini », raconte la jeune élève.

Un élève a été tué et deux autres blessés, lors d'une attaque perpétrée le mardi 3 janvier 2017 par des bandits armés à Natiaboini, localité située à une cinquantaine de km entre Fada N'Gourma et Pama. L'attaque s'est déroulée en pleine forêt selon de sources de première main.

