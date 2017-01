Afrique du Nord: Opep - Rôle clé de l'Algérie dans le consensus pour rééquilibrer le marché pétrolier

Alger — L'Opep s'est réappropriée son rôle de régulateur du marché pétrolier en conduisant une démarche visant à enrayer la chute des cours de brut, et où l'Algérie a joué un rôle clé dans la mise en place d'un consensus pour diminuer l'offre.

Après presque deux années d'intenses efforts de discussions avec les principaux producteurs mondiaux sur la nécessité d'une concertation entre les pays Opep et non-Opep, l'Algérie a pu faire aboutir son initiative en septembre à Alger lors de la réunion extraordinaire de l'organisation pétrolière, donnant lieu à un accord historique de baisse de production à une fourchette de 32,5 mbj-33 mbj.

Cette baisse est de nature à absorber le surplus de production généré essentiellement par un bond de la production pétrolière américaine avec l'extraction du pétrole de schiste, et le ralentissement économique en Europe et en Chine.

L'enjeu de la réunion d'Alger était de taille: aplanir les divergences au sein même de l'Opep notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour un consensus capable de soutenir les cours, puis ouvrir la voie à l'adhésion d'autres pays producteurs non-Opep afin de mieux peser sur le marché.

Le succès de la réunion d'Alger a été le couronnement de l'initiative algérienne lancée début 2015 alors que les cours du brut étaient au plus bas.

C'est dans le cadre de cette démarche consensuelle que le président de la République Abdelaziz Bouteflika avait dépêché plusieurs membres du gouvernement pour transmettre des messages à l'Arabie Saoudite, Sultanat d'Oman, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Mexique, Russie, Colombie ainsi qu'aux pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains (APPA) qui sont le Nigeria, le Gabon, l'Angola, le Congo et la Guinée-équatoriale.

L'Algérie a également joué un rôle très actif pour sceller l'accord historique d'Alger lors de la 171ème réunion ministérielle de l'Opep du 30 novembre dernier à Vienne.

Présidant le Comité technique de haut niveau mis en place par l'Opep à l'issue de la réunion d'Alger, l'Algérie avait mis sur la table une proposition basée sur une réduction d'environ 1,1 mbj par l'Opep et une baisse de 600.000 bj pour les pays non-Opep.

Cette proposition a été entérinée par l'Opep lors de sa réunion de novembre dans la capitale autrichienne, qui est parvenue à un accord de baisse de sa production de 1,2 mbj pour ramener son plafond à 32,5 mbj applicable dès le 1er janvier 2017 pour six mois renouvelables.

Il s'agissait alors de la plus grande baisse depuis celle de 2008 annoncée également en Algérie.

Le marché pétrolier a, depuis, bien réagi puisque les cours du brut évoluent à leur plus haut niveau depuis un an et demi.

Pour le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, avec l'Accord d'Alger, l'Opep s'est réappropriée sa fonction de monitoring du marché pétrolier qu'elle avait perdue depuis plusieurs années.

L'accord de baisse de production au sein de l'Opep s'est renforcé avec l'adhésion de 11 pays non-Opep, dont la Russie, qui se sont engagés à réduire leur production, dès janvier en cours, de 558.000 bj, portant à environ 1,8 mbj les volumes qui seront retirés du marché, de quoi accélérer le rééquilibrage du marché pétrolier mondial.

En effet, avec l'entrée en vigueur de cet accord, l'Opep prévoit une amélioration des cours durant cette année avec un rééquilibrage du marché vers la mi-2017.

Dans une récente déclaration, M. Boutarfa s'est dit persuadé que les pays hors Opep respecteront leur engagement de réduire leur production de 558.000 barils/jour à partir de janvier en s'associant au pacte de limitation de production conclu avec les membres de l'Opep.

L'Algérie met le cap sur l'investissement dans la pétrochimie

Sur le plan interne, l'année 2016 a été celle de l'amorce d'un vaste plan d'investissement par le groupe Sonatrach portant sur plus de 73 milliards de dollars d'ici 2020.

Même si une bonne partie de cette enveloppe financière est destinée à l'exploration-production, le groupe pétrolier compte consacrer d'importants investissements à la pétrochimie afin d'alléger la lourde facture d'importation des produits pétroliers dont notamment les carburants qui ont coûté à l'Algérie entre 2 et 3 milliards de dollars/an durant ces dernières années.

L'année 2017 verra donc le lancement de la réalisation de quatre nouvelles raffineries à Tiaret, Hassi Messaoud, Arzew et à Biskra, alors que les contrats de réalisation de celles de Hassi Messaoud et Tiaret devraient être signés avant juin 2017.

Ces 4 projets permettront d'accroître la production de carburants de quelque 20 millions de tonnes.

L'Algérie pourra ainsi transformer localement toute sa production de pétrole brut à l'horizon 2025 grâce aux projets pétrochimiques actuellement en réalisation ou à l'étude, après avoir atteint l'autosuffisance en carburants à l'horizon 2018 puis devenir exportateur de ces produits à partir de 2020.

En outre, Sonatrach est en discussions avec plusieurs partenaires pour réaliser cinq (5) projets: complexe de craqueur d'éthane et GPL d'un (1) million de tonnes d'éthylène, complexe de PDH PP d'une capacité de 600.000 tonnes, complexe de méthanol et dérivés d'une capacité d'un (1) million de tonnes, complexe de caoutchouc synthétique et le complexe de pneus de 5 millions d'unités.

Sur le plan de la production, l'année 2016 a confirmé la reprise de la production et des exportations des hydrocarbures. Sonatrach a ainsi terminé l'année 2016 avec des exportations en hausse de 11% à 109 millions de tonnes équivalent pétrole (Tep) contre 98 millions de Tep en 2015.

La production de pétrole brut est passée à 1,135 mbj à partir de novembre 2016 contre une production moyenne de 1,051 mbj sur l'année 2015.